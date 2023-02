Sporting goleia Midtjylland e prossegue caminhada europeia

O Sporting continua o sonho de ir longe na edição deste ano da Liga Europa. Depois de Alvalade (1-1), Coates voltou a marcar à equipa dinamarquesa e deu a vantagem de um golo com que se alcançou o intervalo em terras nórdicas. Paulinho, do Midtjylland, ainda na primeira parte, recebeu o segundo cartão amarelo, por uma entrada perigosa, e foi expulso. No segundo tempo, Héctor Bellerín entrou para o lugar de Ricardo Esgaio e passados três minutos Pote rematou à entrada da área para o 2-0. O mesmo Pote ampliou o marcador para 3-0, em novo remate bem sucedido. O 4-0 surgiu num momento inédito, quando um jogador da casa atrasa a bola para a baliza, mas o guarda-redes estava mais ao lado e desenquadrado com a baliza. Eliminatória ultrapassada, os "leões" já pensam nos oitavos de final. O Sporting fica a conhecer o adversário nos oitavos de final na sexta-feira, em Nyon, na Suíça, num sorteio marcado para as 12:00 locais (11:00 em Lisboa).