Sporting goleia Rio Ave e isola-se no segundo lugar

O Sporting venceu na visita ao Rio Ave, por 4-1, na 33.ª e penúltima jornada da I Liga de futebol, e beneficiou do empate do Benfica para se isolar no segundo lugar, de acesso à Liga dos Campeões.

Em Vila do Conde, a equipa da casa adiantou-se no marcador com um golo de Diogo Bezerra, aos 12 minutos, mas os ‘leões’ deram a volta ao resultado com tentos de Luis Suárez, aos 35, de grande penalidade, e num autogolo de Gustavo Mancha, aos 42.



Na segunda parte, Francisco Trincão, aos 66, e Geovany Quenda, aos 90, ampliaram a vantagem do Sporting, num jogo em que os vila-condenses terminaram reduzidos a nove elementos, por expulsões de Petrasso, aos 52, e Ryan Guilherme, aos 85.





Com esta vitória, o Sporting, que na última ronda recebe o Gil Vicente, beneficiou do empate do Benfica frente ao Sporting de Braga (2-2) para se isolar no segundo lugar, com 79 pontos, mais dois do que o rival, e depende de si para assegurar a presença, pelo menos, nas eliminatórias da ‘Champions’, sabendo que em caso de igualdade os ‘encarnados’ têm vantagem no confronto direto.



