O Sporting Clube de Portugal joga este sábado em casa quando na 4º jornada da I liga de Futebol Profissional entra em vantagem pontual face aos principais rivais, Benfica e Porto. Os leões enfrentam o Rio Ave, comandado por um ex-treinador do Sporting que ainda o sente no coração, mas Carlos Carvalhal diz que a equipa que comanda entra nos jogos para ganhar. Já Marcel Keiser, treinador do clube de Alvalade, apesar de ter conquistado 7 pontos em três jogos, diz que os jogadores estão confiantes apesar de saber que vão encontrar uma equipa adversária difícil.