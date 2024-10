Sporting triunfa 2-0 na visita ao Sturm Graz

O Sporting adiantou-se no marcador pouco depois dos 20 minutos num golo de Nuno Santos, após assistência de Viktor Gyökeres. Uma vantagem que se manteve até ao descanso. E se, na segunda, os austríacos pensavam em pressionar os "leões", rapidamente Viktor Gyökeres lhes trocou as voltas, com novo golo "leonino", aos 53'. A equipa de Alvalade controlava o jogo sem grandes problemas e ainda viu o árbitro reverter a decisão de um penálti, que podia dar o terceiro. Houve sim falta de Geny Catamo no lance. Com este triunfo na terceira jornada da fase de liga, a equipa de Rúben Amorim totaliza 7 pontos nesta Champions, com duas vitórias e um empate.