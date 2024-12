Sporting vence `dérbi eterno` e regressa à liderança do campeonato

O Sporting, na estreia de Rui Borges como terceiro treinador da época, venceu em casa o Benfica por 1-0 e recuperou a liderança da I Liga.

Um golo do moçambicano Geny Catamo, que já havia decidido o último jogo entre as duas equipas para o campeonato (2-1, em abril), aos 29 minutos, bastou para os campeões nacionais em título se imporem ao rival.



Se o treinador Rui Borges se estreou com ‘chave de ouro’ no comando técnico dos ‘leões’, após deixar o Vitória de Guimarães para substituir João Pereira, um negócio oficializado há três dias, Bruno Lage sofreu a primeira derrota para o campeonato nesta segunda passagem pelas ‘águias’.



Os campeões entraram melhor no jogo, com uma linha de quatro defesas a contrastar com os tempos de Ruben Amorim e João Pereira, e acabaram por assentar num bom primeiro tempo a vitória, com o sueco Gyökeres a fazer a diferença, no passe para o golo e em vários momentos – o guarda-redes ‘encarnado’, Trubin, parou várias investidas que podiam ter avolumado a diferença no marcador.



No segundo tempo, os benfiquistas reagiram e estiveram por cima, com mais bola e o controlo do encontro, tentando também aproveitar erros do Sporting na primeira fase de construção, mas sem conseguir converter em golos esse domínio.



Assim, os dois rivais trocaram de posições e Rui Borges conseguiu, após um jogo, ‘catapultar’ a equipa para o primeiro lugar, relegando o Benfica, que se mantém nos 38 pontos, para o terceiro posto, com o FC Porto, que sábado venceu em casa o Boavista (4-0), no segundo, com os mesmos 40 pontos do líder.