Sporting vence Famalicão e amplia diferença na liderança do campeonato

O Sporting reforçou esta terça-feira a liderança da I Liga de futebol, ao vencer na visita ao Famalicão, por 1-0, em jogo em atraso da 20.ª jornada, ampliando para sete pontos a diferença para o segundo classificado Benfica. No Estádio Municial de Famalicão, Pedro Gonçalves fez, aos 20 minutos, o único golo do jogo da ronda 20, inicialmente agendado para 03 de fevereiro e que foi adiado por falta de policiamento. Com o triunfo de hoje, o Sporting somou a sexta vitória consecutiva no campeonato e passou a ter 77 pontos, mais sete do que o Benfica, enquanto o Famalicão vê interrompida uma série de quatro jogos sem derrotas e mantém-se em oitavo, com 35.

Veja o resumo do triunfo do Sporting em Famalicão: