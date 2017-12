O Sporting recebe esta quarta-feira o Vilaverdense em Alvalade na festa da Taça de Portugal. Numa partida a contar para os oitavos de final da prova rainha portuguesa, a equipa de Jorge Jesus aspira à próxima fase da Taça, tendo em vista o triunfo na prova, cuja final vai ser disputada no Jamor no próximo ano. A partida tem início às 19h00. Pode seguir as incidências do jogo no site da RTP, com relato em direto na Antena 1.