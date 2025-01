Numa eliminatória já iniciada, com os apuramentos de Sporting, São João Ver (Liga 3) e Tirsense (Campeonato de Portugal), hoje ficam definidas mais três equipas dos quartos de final, com a equipa do Casa Pia a receber o Rio Ave em jogo com início às 16h45.

