O Estoril Praia desperdiçou uma oportunidade para se isolar provisoriamente no sexto lugar da I Liga ao ceder um empate 2-2 na receção ao Tondela, penúltimo classificado, em jogo da 21.ª jornada.
Tondela arranca empate no Estoril
Os visitantes alcançaram uma vantagem de dois golos, graças ao ‘bis’ do brasileiro Pedro Maranhão, aos 12 e 16 minutos, mas João Carvalho, aos 26, e Ferro, aos 29, conseguiram resgatar a igualdade para os estorilistas, que vinham de três triunfos seguidos no campeonato.
O Estoril subiu, à condição, à sexta posição, com 30 pontos, em igualdade com o Moreirense, sétimo, mas ambas as equipas poderão ser ultrapassadas pelo Famalicão (29), caso os minhotos vençam o AVS na segunda-feira, enquanto o Tondela mantém-se em zona de despromoção, em 17.º, com 14.