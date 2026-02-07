Tondela arranca empate no Estoril

O Estoril Praia desperdiçou uma oportunidade para se isolar provisoriamente no sexto lugar da I Liga ao ceder um empate 2-2 na receção ao Tondela, penúltimo classificado, em jogo da 21.ª jornada.

Os visitantes alcançaram uma vantagem de dois golos, graças ao ‘bis’ do brasileiro Pedro Maranhão, aos 12 e 16 minutos, mas João Carvalho, aos 26, e Ferro, aos 29, conseguiram resgatar a igualdade para os estorilistas, que vinham de três triunfos seguidos no campeonato.



O Estoril subiu, à condição, à sexta posição, com 30 pontos, em igualdade com o Moreirense, sétimo, mas ambas as equipas poderão ser ultrapassadas pelo Famalicão (29), caso os minhotos vençam o AVS na segunda-feira, enquanto o Tondela mantém-se em zona de despromoção, em 17.º, com 14.