Tondela triunfa no Algarve

Com uma reviravolta no marcador, o Tondela venceu fora o Portimonense por 2-1, em jogo da 20.ª jornada da I Liga. Os algarvios, que estão há seis jogos sem ganhar para o campeonato, ainda atingiram o intervalo em vantagem, depois de um golo de Angulo, aos 34 minutos. Já na segunda metade, a expulsão de Relvas, com cartão vermelho direto, comprometeu a vantagem e o Tondela, que interrompeu uma série de três jogos sem vencer, virou o resultado com tentos de Undabarrena, aos 80, e de Boselli, aos 88. Com esta vitória, o Tondela iguala o Santa Clara no 11.º lugar, com 20 pontos, enquanto o Portimonense é oitavo classificado, com os mesmos 25 pontos do Estoril, sétimo.



