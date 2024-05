Vitória de Guimarães vence Arouca por 3-1

O Vitória de Guimarães venceu na deslocação a Arouca, por 3-1, graças a uma excelente entrada no segundo tempo, que permitiu virar o resultado e consumar o recorde pontual do clube na I Liga de futebol (63). O Arouca viu-se a vencer com o golo de Cristo González, na marcação de grande penalidade, aos 39 minutos, mas permitiu a remontada no segundo tempo, com os golos de Nélson Oliveira, aos 50, Thiago Rodrigues, na própria baliza, aos 53, e Manu Silva, aos 62. Em encontro da 34.ª e última jornada, entre duas formações com as suas posições já matematicamente definidas à partida.