Vitória SC não marca e perde diante do Portimonense

O Vitória SC desperdiçou a oportunidade de somar 3 pontos. Os vimaranenses até marcaram primeiro, num autogolo de Relvas, aos 17 minutos, podiam depois ter dilatado a vantagem, mas na parte final do jogo viram o Portimonense empatar, primeiro, num penálti, e, depois, nos descontos, viram os algarvios chegar mesmo ao segundo golo, com Carlinhos a bisar no encontro. Esta foi a primeira vitória do Portimonense. Com esta vitória, o Portimonense abandona a zona de descida, subindo ao 13.º lugar, com cinco pontos, enquanto o Vitória conserva o quinto lugar, com nove.