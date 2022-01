Vizela bate V. Guimarães

O Vizela venceu em casa o Vitória de Guimarães por 3-2, em jogo da 20.ª jornada, somando, pela primeira vez esta temporada, duas vitórias seguidas no campeonato. Rafael Guzzo (33 minutos), Cassiano (54) e Aidara (60) fizeram os golos dos vizelenses, com Rochinha (21) e Bruno Duarte (83) a marcarem para os vimaranenses. O Vizela subiu provisoriamente ao 10.º posto, com 22 pontos, enquanto o Vitória de Guimarães mantém o sexto lugar, com 27, embora ainda o possa perder nesta ronda.



Veja o resumo do jogo.