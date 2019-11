O FC Porto entra esta quinta-feira em campo para defrontar o Young Boys. Em jogo da Liga Europa, a equipa de Sérgio conceição não pode vacilar na Suíça para se tentar manter na corrida aos 16 avos de final. A partida tem início às 17h55. Pode seguir as incidências do jogo no site da RTP e ouvir em direto o relato da Antena 1.