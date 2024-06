Centeno diz que "almofada" cobre resultados negativos do Banco de Portugal

A pedido do Chega, Mário Centeno foi esta quarta-feira chamado ao Parlamento, onde procurou transmitir uma mensagem de tranquilidade aos deputados.O governador diz que o banco central deverá continuar a ter prejuízos operacionais, por mais dois anos, mas, por agora, as perspetivas permitem um quadro de estabilidade.Nesta audição, o governador do Banco de Portugal disse ainda esperar que as políticas económicas continuem a sustentar as conquistas das últimas décadas.O governador foi responder aos deputados sobre o Plano de Atividades e sobre os prejuízos operacionais do regulador em 2023.