CEO da Brisa apresenta alternativa à perda de receita de 200 milhões com o fim das portagens nas SCUT

Pires de Lima lembra que a maioria das SCUT abrangidas são geridas pela IP - Infraestruturas de Portugal. Os 200 milhões de receita retirados à empresa terão de ser pagos pelo Orçamento do Estado, logo, mesmo aqueles que não usam as autoestradas. Segundo o CEO da Brisa (que não tem concessões SCUT) através da tecnologia da via verde e da utilização dos pórticos que já existem nas SCUT é possível incluir, por forma a que só sejam beneficiados com o fim das portagens as populações locais.Pires de Lima já partilhou esta sugestão com o Governo e pretende informar todos os partidos em reuniões a realizar em setembro. Se a medida avançar tal como está pensada pelo Executivo, Pires de Lima não tem dúvidas de que as autoestradas vão passar a ser usadas de forma indiscriminada, oNesta entrevista, Pires de Lima anuncia nesta entrevista que a Brisa poderá gastar quasede Alcochete, nomeadamente à autoestrada do Sul. Enquanto aguarda por desenvolvimentos, a empresa já fez as contas para cumprir o que ficou previsto no contrato de concessão e que obriga a Brisa a fazer estas obras.Pires de Lima relembra, no entanto, que o Estado, ao abrigo do contrato de concessão, está em, porque em 2008, à data da revisão do acordo, a previsão era que o aeroporto estivesse pronto em 2017, o que não aconteceu e por isso a empresa reclama para si o valor das portagens que poderiam ter sido cobradas desde 2018 e não foram.