Companhias aéreas preveem que lucro global suba 15% para 29.900 ME em 2024

De acordo com o relatório anual da Associação Internacional de Transporte Aéreo (IATA), no próximo ano as receitas (1,007 biliões de dólares, 956.000 milhões de euros) ultrapassarão pela primeira vez a marca de um bilião de dólares, mais 4,4% em termos homólogos, enquanto os custos crescerão a um ritmo mais lento de 4%, para 940.000 milhões de dólares (892.600 milhões de euros).

Em 2025, o lucro deverá aumentar 16% para 36.600 milhões de dólares (34.750 milhões de euros).

A IATA prevê que o número de passageiros aumente 6,7% para 5.200 milhões no próximo ano.

O relatório cita a chegada de Donald Trump à presidência dos EUA e as guerras na Ucrânia e no Médio Oriente como possíveis fatores de risco para o setor.

Até 2025, poderão ser atingidos 40 milhões de voos e a procura de passageiros poderá crescer 8%, de acordo com o relatório apresentado na sede da IATA, no aeroporto de Genebra.

Os números refletem a continuação da evolução de um dos setores económicos que mais sofreu com a pandemia de covid-19, ao ponto de ter fechado três anos consecutivos com prejuízo (2000-2022) e só voltar a ter lucro líquido em 2023 (os valores divulgados em junho foram estimados em 27.400 milhões de dólares ou 23.460 milhões de euros.

Em relação à superação da barreira de um bilião de dólares em receitas, o diretor-geral da IATA, Willie Walsh, salientou que se trata de quase 1% da economia mundial e que, devido aos elevados custos, as margens de lucro são muito apertadas, situando-se em 3,6% até 2025.

"Por outras palavras, mesmo para o bom ano que esperamos que seja 2025, os lucros são de apenas sete dólares por passageiro, por isso, com margens tão pequenas, temos de olhar com muito cuidado para cada despesa e insistir para que esta eficiência também seja mantida na cadeia de abastecimento global", disse, referindo-se aos gestores aeroportuários estatais.

De acordo com o relatório, esses lucros por passageiro ultrapassariam os 6,4 dólares em 2024, embora ficassem aquém do recorde de 7,9 dólares registado em 2023.

A IATA prevê que o transporte de passageiros gere receitas de 705.000 milhões de dólares no próximo ano (mais 145.000 milhões de dólares de serviços auxiliares) e que o transporte de carga gere 157.000 milhões de dólares em 2025, prevendo-se que o volume de carga seja 5,8% superior, com 72,5 milhões de toneladas.

A associação calcula estes números partindo do princípio de que os preços dos combustíveis, um dos principais custos, se manterão baixos, seguindo a tendência de 2024 e depois de os preços do petróleo terem caído abaixo dos 70 dólares por barril em setembro deste ano, pela primeira vez desde o início da guerra na Ucrânia.

Para 2025, a IATA espera um preço médio do barril de cerca de 87 dólares, enquanto em 2024 rondava os 99 dólares, embora "se estes preços, por qualquer razão, não se concretizarem, a previsão pode mudar significativamente", alerta a associação.

Ao mesmo tempo, a IATA considera que teria um impacto positivo na aviação se fosse possível alcançar a paz em qualquer um dos grandes conflitos atuais na Europa ou no Médio Oriente, "particularmente no caso da guerra russo-ucraniana".

Em relação à futura Administração Trump, as companhias aéreas receiam que as tarifas e as guerras comerciais que poderão advir prejudiquem a procura de carga ou de viagens de negócios, conduzindo também a uma inflação e a subidas de taxas que seriam negativas para o setor aéreo.

Ao mesmo tempo, a IATA está otimista quanto à possibilidade de Trump adotar uma política favorável às empresas, como no primeiro mandato (2017-2021), ou introduzir a desregulamentação e a simplificação dos procedimentos comerciais.

Walsh alertou ainda para os problemas na cadeia de abastecimento decorrentes dos operadores aeroportuários e de outras infraestruturas, que muitas vezes operam em regime de monopólio, bem como para as "regulamentações onerosas" que, na sua opinião, afetam a eficiência do setor e a procura de lucros.