Inflação em Espanha cai para 1,5% em setembro, um mínimo desde março de 2021

De acordo com os dados divulgados hoje pelo Instituto Nacional de Estatística espanhol (INE), esta evolução reflete a descida do preço dos combustíveis, e também, embora em menor grau, a queda dos preços dos bens alimentares e da eletricidade face à subida verificada em setembro de 2023.

O lazer e a cultura também têm influência, com os preços a caírem de forma mais acentuada do que no mesmo mês do ano anterior, acrescenta o INE.

Quanto à taxa homóloga do indicador avançado de inflação subjacente - excluindo produtos alimentares frescos e energéticos - esta caiu três décimas de ponto percentual para 2,4%, o nível mais baixo desde janeiro de 2022.

A taxa de inflação homóloga de setembro é a mais baixa desde março de 2021, quando se situou em 1,3%, altura em que iniciou uma trajetória de subidas que atingiu 10,8% no verão de 2022.

A taxa de setembro representa também quatro meses de moderação, depois de se ter situado em 3,6% em maio, 3,4% em junho, 2,8% em julho e 2,3% em agosto.

Em declarações à RNE, o ministro da Economia, Comércio e Empresas espanhol, Carlos Cuerpo, avaliou a evolução dos preços e sublinhou que, juntamente com o progresso do emprego e dos salários, "pouco a pouco os cidadãos estão a recuperar o poder de compra".

"Estamos a regressar a uma moderação gradual da inflação", acrescentou.

Numa base mensal, os preços no consumidor registaram um declínio de 0,6% em setembro em relação a agosto, de acordo com este indicador principal do IPC.

Quanto ao índice harmonizado de preços (IHPC), que permite comparações com outros países, a taxa de variação homóloga estimada situa-se em 1,7%, menos sete décimas de ponto percentual que a registada no mês anterior.

A variação mensal estimada para o IHPC é de 0,1%.

Os dados definitivos do IPC, com todos os detalhes por grupos e produtos, serão publicados em 15 de outubro.