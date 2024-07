PRR. Peritos alertam para risco de fraudes na habitação

Em causa, está a alteração dos procedimentos que permite a aprovação tácita e pagamento antes da análise dos processos.



Os autarcas podem avançar com as aprovações existindo, apenas, um Termo de Responsabilidade.



Muitos presidentes de câmaras criticaram a medida e recusaram assumir potenciais falhas.



Mas o Ministério das Infraestruturas garantiu ao jornal Público a segurança do processo porque as empresas são obrigadas a cumprir todos os requisitos antes de receberem cada pagamento.



Mesmo assim, os peritos recomendam a modificação dos procedimentos... até porque a falta de recursos humanos bloqueia a celeridade da análise.



Este programa de apoio à habitação prevê a entrega de 26 mil casas até 2026.