Taxa turística em Aveiro, para já, não

Foto: Kondephy - wikipédia

A cidade foi pioneira na cobrança desta taxa em 2013, mas a medida gerou grande contestação na cidade e durou pouco mais de um ano.



O presidente da Câmara contesta esta taxa e defende uma outra solução, que passa pela entrega de uma boa parte do IVA gerado pelo consumo dos turistas nos conselhos onde pernoitam.



Ribau Esteves garante que a taxa não vai voltar a ser cobrada em Aveiro até ao final do mandato, ou seja, antes das autárquicas marcadas para setembro ou outubro do próximo ano.