Terceira edição da Covilhã Cidade Criativa vai levar o design para a rua

"O mote deste programa foi colocar o design em espaço mais aberto, para a comunidade em geral", sublinhou hoje a vereadora com o pelouro da Cultura na Câmara da Covilhã, Regina Gouveia, durante a apresentação do evento.

Num programa, que contempla oficinas, exposições, concertos, cinema, arte urbana ou um encontro de debuxadores, a iniciativa com maior visibilidade é a mostra "Design Encaixa", patente durante os sete dias no centro da cidade, na Praça do Município.

A exposição resulta dos Desafios Criativos feitos a escolas, empresas, instituições e artistas e que consiste em cinco caixas com o trabalho apresentado por cinco escolas e cinco empresas do concelho, mais dez elaboradas por dez cursos da Universidade da Beira Interior.

A premissa, realçou a vereadora, foi a de que as propostas tivessem a sustentabilidade como eixo de criatividade e desenvolvimento.

Regina Gouveia salientou que a terceira edição do evento tem como objetivo ligar a comunidade à cultura do design, alertar o público em geral para a presença e a relevância do design em várias dimensões e também valorizar a Covilhã como Cidade Criativa da UNESCO (Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura).

Segundo a autarca, também se pretendeu chamar a atenção para "o design que existe na Covilhã".

"Quisemos que o design seja reconhecido na sua transversalidade", acrescentou Regina Gouveia.

O curador da exposição "Design Encaixa", Vasco Pinho, explicou que as caixas que vão ficar em exibição no centro da Covilhã, e que posteriormente podem circular por outras cidades criativas, em Portugal e no estrangeiro, têm associado o conceito da sustentabilidade e o que é apresentado "pode ser a construção de um produto ou a desconstrução dos mesmos".

O curador acrescentou que o intuito foi demonstrar o potencial de riqueza do design que é gerado na Covilhã, as múltiplas formas que pode assumir, que é desconhecido por muita gente e que pode assumir a forma de um carrinho de supermercado ou de um expositor.

"Quisemos que houvesse uma aproximação da realidade do trabalho", frisou Vasco Pinho.

A III Covilhã Cidade Criativa, que integra o Dia Municipal da Cultura, no dia 08 de novembro, decorre num conjunto de espaços na Praça do Município, na rua e contempla o Ciclo Design em Cinema, um desfile de moda com material reciclado, a estreia do documentário "Covilhã -- terra de tecidos, memórias e pessoas", coordenado por Gonçalo M. Tavares, e a apresentação do programa da Trienal Internacional de Design da Covilhã.

O "Industrial -- encontros com a cidade fábrica", em que se pretende juntar a arte, o design e o património industrial", também faz parte da programação, tal como encontros de especialistas na área.

O evento tem um orçamento de 45 mil euros.

A Covilhã é há três anos Cidade Criativa da UNESCO na área do design.