Trabalhadores da "Trust in News" em protesto

Na concentração estavam jornalistas e outros trabalhadores de 17 meios de comunicação diferentes, pertencentes à, profissionais com salários em atraso há cerca de um ano."Tem sido uma situação difícil, angustiante para nós e creio também para os nossos leitores", admitiu Clara Teixeira, jornalista da revistaA profissional, que é também delegada sindical, adiantou queA jornalista acrescentou ainda que os profissionais da revistatêm feito "um esforço" para que os "leitores não se apercebam".

A revista continua a sair para as bancas, sublinhou Clara Teixeira, que espera que continuem a ser publicadas novas edições nas próximas semanas.







A Trust in News, liderada por Luís Delgado, foi esta quarta-feira considerada insolvente, tendo o tribunal fixado em 30 dias o prazo para reclamação dos créditos e assembleia de credores para 29 de janeiro.



"Declaro a insolvência da Trust in News", lê-se na decisão do Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa Oeste.





O Sindicato dos Jornalistas anunciou, entretanto, que se vai reunir com o presidente da República a 14 de dezembro. Na segunda-feira, o SJ disse que tinha pedido "uma audiência urgente a Marcelo Rebelo de Sousa, com o intuito de debater a grave crise na TiN".





A TiN, com um total de 16 títulos, entre os quais a Visão, Exame, Exame Informática, Jornal de Letras, Caras, Activa, TV Mais, viu o Plano Especial de Revitalização (PER) ser reprovado a 5 de novembro, tendo a 12 de novembro a administração anunciado a intenção de apresentar um plano de insolvência, requerendo a convocação de uma assembleia de credores para apresentação e fundamentação de um plano de recuperação.