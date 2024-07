Zona euro com dívida pública de 88,7% do PIB no 1.º trimestre

Na União Europeia (UE), a dívida pública abrandou para os 82,0% do PIB quando comparada com a registada entre janeiro e março de 2023 (83,0%) e subiu face à de 81,5% do último trimestre desse ano.

Portugal registou a sexta maior dívida pública da UE, de 100,4% do PIB e o maior recuo homólogo, de 12 pontos percentuais (pp), seguido da Grécia (-9,6 pp) e de Chipre (-6,8 pp).

De acordo com os dados do serviço estatístico da UE, entre os Estados-membros, as maiores dívidas públicas foram observadas na Grécia (159,8%), Itália (137,7%) e França (110,8%) e as menores, por seu lado, na Bulgária (22,6%), Estónia (23,6%) e Luxemburgo (27,2%).