Conceição novamente limitado no primeiro treino de Ronaldo

O avançado de 39 anos marcou pela primeira vez presença e esteve sem limitações, assim como Rúben Neves, na sessão liderada pelo selecionador Roberto Martínez, que tem assim todos os 26 jogadores convocados a estagiar na Cidade do Futebol, em Oeiras.

No último treino antes do particular de sábado com a Croácia, Francisco Conceição voltou a trabalhar à parte do resto do grupo, fazendo corrida e alguns exercícios com bola, nos primeiros 15 minutos da sessão, que foram abertos à comunicação social.

Isto significa que o extremo do FC Porto dificilmente jogará no Estádio Nacional, juntando-se na lista de ausentes a Pepe, Rúben Neves e Cristiano Ronaldo.

O capitão, que vai somar a sexta presença na fase final de um Europeu, foi recebido no relvado com um abraço de Martínez e, juntamente com equipa, efetuou exercícios de aquecimento no arranque do treino.

O Portugal-Croácia está agendado para as 17:45 e terá arbitragem do alemão Harm Osmers.

Antes de viajar para a Alemanha, país que vai organizar o Europeu, a equipa portuguesa defronta ainda a República da Irlanda, em 11 de junho, em Aveiro.

No primeiro jogo de preparação, a seleção nacional venceu a Finlândia, por 4-2, em Alvalade.

No Euro2024, Portugal vai disputar o Grupo F, juntamente com República Checa (18 de junho, em Leipzig), Turquia (22, em Dortmund) e Geórgia (26, em Gelsenkirchen).

O Euro2024 vai decorrer de 14 de junho a 14 de julho.