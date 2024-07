Fontelas Gomes destaca "desempenho de qualidade" de Artur Soares Dias

Soares Dias, de 44 anos, da associação do Porto, que se tinha estreado no Euro2020, integrou a lista de 18 árbitros nomeados pela UEFA para o Euro2024, que decorre na Alemanha até 14 de julho, e tornou-se no segundo `juiz` luso a `bisar` em fases finais, depois de José Rosa Santos (1988 e 1992).

"Devo destacar o desempenho de Artur Soares Dias nos três jogos que realizou na fase final do Campeonato da Europa e que se traduz também por uma prova clara da qualidade da arbitragem nacional", começou por dizer Fontelas Gomes, em declarações à agência Lusa.

Além de Soares Dias, também o compatriota Tiago Martins esteve em prova, mas nas funções de videoárbitro (VAR), tendo ambos representado "o trabalho dedicado de todos aqueles que têm contribuído para o reconhecimento internacional" da arbitragem portuguesa, segundo o presidente do CA.

Contudo, e apesar de respeitar a decisão da UEFA, o dirigente lamenta que Portugal "não continue representado através da arbitragem neste Europeu", algo "que seria da mais elementar justiça".

Por fim, mostrou-se seguro em ver brevemente mais árbitros lusos "em grandes provas internacionais" e apontou ao futuro.

"Estamos a preparar novos talentos para no futuro continuarmos a deixar bem notória a marca de qualidade da arbitragem portuguesa", concluiu.

Artur Soares Dias dirigiu os jogos entre os Países Baixos e a Polónia (2-1) e entre a Dinamarca e a Inglaterra (1-1), ambos da fase de grupos, tendo deixado o torneio após Áustria--Turquia (1-2), dos oitavos de final, depois de ter dirigido dois jogos na no Euro2020, disputado em 2021 devido à pandemia de covid-19.