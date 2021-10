Basquetebol. FC Porto soma primeira vitória no grupo H da Taça da Europa

Frente aos romenos do CSM Oradea, que concluíram a edição transata da Taça da Europa no terceiro lugar, os "dragões" tiveram uma entrada forte e venciam por 8-0, mas, após uma recuperação para 10-8 dos forasteiros, o técnico Moncho López pediu "time out", pressentindo uma viragem no jogo.



Foi o que aconteceu, com o Oradea a concluir o primeiro período a vencer por 18-15, antes de solidificar uma vantagem, ainda que magra, no segundo: ao intervalo, os azuis e brancos perdiam por 38-33.



No terceiro período, a equipa portuguesa operou a reviravolta no marcador com um parcial demolidor: 22-6 para a formação da casa, aliando mérito ao demérito do adversário.



No quarto período, controlaram e ainda aumentaram em um ponto a vantagem, fechando o marcador nos 75-63, apesar dos 30 pontos e cinco ressaltos de Garlon Green; no FC Porto, foi também um norte-americano a destacar-se, Rashard Odomes, com 22 pontos, seis ressaltos e uma assistência.



O resultado deixa os portistas com três pontos, igualando os húngaros do Szolnoki Olaj, com os polacos do Légia no primeiro lugar, com o pleno de quatro pontos. O Oradea tem dois pontos.



Na próxima ronda, agendada para 27 de outubro, os "dragões" visitam a Polónia para defrontar o líder da "poule".