Covid-19. Pinto da Costa diz que o FC Porto perdeu negócios de 147 milhões com a pandemia

O dirigente esclareceu, em entrevista ao Porto Canal, que os "dragões" teriam esses negócios para vendas de jogadores, mas a situação de pandemia devido à covid-19 afetou essas possíveis transferências.", explicou.





Razões da recandidatura







Pinto da Costa comentou ainda o momento do clube e falou sobre a recandidatura à presidência do clube, lembrando os 38 anos de liderança.", afirmou.Confrontado com o facto de o FC Porto não ganhar "assim tanto" nos últimos anos, Pinto da Costa argumentou.", afirmou.





Saídas de Herrera e Brahimi







Pinto da Costa explicou ainda as saídas de Herrera e de Brahimi a custo zero do FC Porto. O líder dos "dragões" diz que o valor pedido pelo médio mexicano para a renovação era "impossível" de ser pago.", revelou o dirigente em entrevista ao Porto Canal.





Não ao futsal







O dirigente portista comentou também a proposta de Nuno Lobo, candidato pela Lista B à presidência dos "dragões", sobre a criação de uma equipa de futsal. Pinto da Costa diz que é impossível cumprir essa proposta com um orçamento de 250 mil euros e que não promete fazer o mesmo uma vez que isso seria "enganar as pessoas".", esclareceu.Pinto da Costa recandidata-se à presidência do FC Porto nas eleições que acontecem nos próximos dias 6 e 7 de junho, e que contam também com as lista B, liderada por Nuno Lobo, e lista C, encabeçada por José Fernando Rio, além da lista D, que concorre apenas ao Conselho Superior e é liderada por Miguel Brás da Cunha.ID:28939790Localização:Porto, PortugalTemas:Desporto, FutebolCopyright:© 2020 LUSA - Agência de Notícias de Portugal, S.A.