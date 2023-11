Pepê pede FC Porto agressivo no reencontro com Antuérpia

"Fizemos um grande jogo [em Antuérpia], principalmente na segunda parte. Cometemos alguns erros no primeiro tempo, mas conseguimos corrigi-los ao intervalo, fizemos aquilo que foi trabalhado e que nos foi pedido, e correu tudo muito bem. Precisamos de ser mais agressivos e de ir para cima deles. Temos de entrar [em campo] com o foco no máximo para obter um belo resultado", apelou o extremo brasileiro, em conferência de imprensa.

Os `dragões` vão voltar à ação no Grupo H da principal prova europeia de clubes, quatro dias depois de terem quebrado o melhor ciclo de resultados esta temporada, com quatro vitórias seguidas, ao perderem com o Estoril Praia (0-1), na 10.ª jornada do campeonato.

O conjunto de Sérgio Conceição manteve-se no terceiro lugar, mas alargou as distâncias de seis pontos para o líder isolado Sporting e de três face ao campeão nacional Benfica, segundo classificado, uma semana antes do dérbi lisboeta entre `águias` e leões` na Luz.

"Já corrigimos os erros que tivemos e, agora, é olhar para a frente. Eu procuro dar o meu melhor, independentemente do jogo. Tento estar sempre a melhorar para ajudar os meus colegas e tenho a certeza de que, muito em breve, se Deus quiser, marcarei um golo para poder ajudar mais a equipa", referiu Pepê, ainda em busca do primeiro tento esta época.

Questionado sobre a hipótese de ser convocado pelas seleções do Brasil ou de Itália, o avançado, de 26 anos, que nasceu no estado brasileiro do Paraná e tem ascendência transalpina, admitiu que tem de "fazer um grande trabalho" pelo FC Porto, clube ao qual chegou em 2021/22, para poder obter as primeiras internacionalizações da sua carreira.

Os `azuis e brancos` medem forças com o Antuérpia na terça-feira, a partir das 20:00, no Estádio do Dragão, no Porto, para a quarta jornada do Grupo H da Liga dos Campeões, algumas horas depois do duelo entre Shakhtar Donetsk e FC Barcelona, em Hamburgo.

Vencedor da prova em 1986/87 e 2003/04, o FC Porto está no segundo lugar da `poule`, com seis pontos, contra nove dos espanhóis, que seguem na liderança isolada, enquanto os ucranianos ocupam a terceira posição, com três, e o Antuérpia é último, sem pontos.

