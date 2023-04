Pepe renova com FC Porto por mais uma temporada aos 40 anos

Porto, 23 abr 2023 (Lusa) - O defesa internacional português Pepe renovou contrato com o FC Porto por mais uma temporada, até junho de 2024, informaram hoje os campeões nacionais de futebol, assegurando a nona época do atual capitão, de 40 anos, no clube.