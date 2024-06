Bruxelas recusa acolher jogo entre a Bélgica e Israel para a Liga da Nações

Em comunicado, o município considerou "impossível" acolher o jogo entre as seleções belga e israelita, marcado para 6 de setembro para o Estádio Rei Balduíno, sede dos Diabos Vermelhos belgas.

"Hoje, e após uma análise conscenciosa e aprofundada, é forçoso constatar que a ocorrência de um tal jogo na nossa capital, neste periodo particularmente preocupante, irá provocar incontestavelmente manifestações importantes e contra-manifestações, comprometendo a segurança dos espetadores, dos jogadores, dos habitantes de Bruxelas, mas também das nossas forças policiais", explicou o texto, publicado esta quarta-feira.



"A situação humanitária e securitária em Gaza e as suas inúmeras repercussões forçam a cidade de Bruxelas a avisar a URBSFA [a federação belga de futebol] que a organização deste jogo não será possível no Estádio Rei Balduíno", localizado em Laeken, nos arredores de Bruxelas, referiu ainda o município.



"Bruxelas não quer acolher o jogo? Não há problemas. Nós viremos, não interessa a cidade que nos irá acolher. Todas as cidades estão ok para nós", reagiu o porta-voz da federação israelita, Shlomi Bazel, ao DH Sport+.





A cidade de Louvain também já recusou receber o jogo, a contar para o grupo A2 da Liga das Nações, que além da Bélgica e de Israel, inclui a França e a Itália.





Não foi desde logo indicado que outra cidade belga, se alguma, estará disponível para acolher o encontro entre os belgas e os israelitas. A possibilidade de ser disputado à porta fechada num país neutro, ganha força.

"Seria um ato de loucura furiosa organizar este jogo em Bruxelas", referiu uma fonte policial ao DH Sports+.





A federação belga de futebol "lamentou" a decisão municipal de Bruxelas, adiantando que teria aceitado que o jogo fosse disputado "sem público".







"Estamos à procura de uma solução, afim de poder jogar a partida em casa contra Israel", sublinhou o organismo em comunicado.

Sem bilhetes



Significativamente, a União Belga de Futebol, URBSFA, lançou a 16 de maio a venda de bilhetes para os jogos no âmbito do grupo A2 dos Diabos Vermelhos, com a França, a 14 de outubro, e com a Itália, a 14 de novembro.Também a situação no Médio Oriente foi invocada para explicar a decisão, há um mês. A federação considerou que "um Estádio do Rei Balduíno cheio" dá uma "enorme coragem aos nossos Diabos Vermelhos", mas não se o jogo for contra Israel."Para o jogo contra Israel, estamos em contato constante com os serviços de segurança, o município de Bruxelas e o governo federal. A situação de segurança está analisada e as evoluções são avaliadas atentamente", acrescentou aquele organismo, prometendo "para mais tarde" novas informações.

Protestos anti-israelitas



Há três semanas, a polícia de Bruxelas envolveu-se em confrontos com centenas de jovens que se manifestavam frente à embaixada de Israel, na Avenida do Observatório, na Uccle.Em causa, as operações militares de Israel na faixa de Gaza, que destruíram a maior parte do enclave palestiniano e provocaram uma catástrofe humanitária, devido à proibição quase total de entrada de ajuda internacional, nos últimos nove meses.A entrada em força das forças israelitas em Gaza foi desencadeada pela invasão do sul de Israel por parte de militantes palestinianos afetos ao grupo islamita Hamas, que governa o enclave desde 2007. O ataque provocou 1200 mortos e possibilitou o rapto de cerca de 250 israelitas.O Hamas exige a retirada total de Israel e o fim dos ataques, para os devolver às famílias.A pressão internacional para Israel suspender as operações em Gaza e deixar entrar ajuda têm-se expressado de forma especial em algunsuniversitários nos EUA, em França e no Reino Unido.