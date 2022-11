Carlos Queiroz vai deixar a seleção do Irão

Declarações registadas pelos enviados da RTP e da Antena 1 ao mundial.

Em jeito de despedida o treinador português ainda afirmou: "Eu estou muito orgulhoso e honrado de ter, uma vez mais, treinado a seleção do Irão e estes jogadores fantásticos. Já disse uma vez que em toda a minha carreira já treinei em muitos sítios, desde a China aos Estados Unidos da América, e que nunca na vida vi jogadores que dessem tanto e recebessem tão pouco. Merecem todos o meu respeito e a minha admiração".



A seleção orientada pelo treinador português está fora do Catar, depois de ter perdido por 1-0, na terça-feira, com os Estados Unidos. A equipa iraniana ficou a um golo do apuramento para os oitavos, pois o empate permitiria a qualificação.Queiroz lamenta que o trabalho tenha sido prejudicado pelo contexto político e revela ameaças de que os próprios jogadores foram alvo.