"Champions". FC Porto e Sporting perseguem vitórias

Depois de o sorteio, que colocou pela segunda vez consecutiva três equipas portuguesas na fase de grupos da prova, ter ditado um grupo teoricamente mais acessível ao FC Porto, os "dragões" saíram derrotados nas duas primeiras jornadas, diante de Atlético de Madrid (2-1) e Club Brugge (4-0), e estão agora num momento de tudo ou nada, precisando de vencer na receção aos alemães do Bayer Leverkusen para se manterem na corrida aos oitavos de final.



No Dragão, o médio Uribe, que regressou lesionado depois de ter estado ao serviço da seleção colombina, é a principal dúvida, mas pode vir a ser integrado no "onze", para um encontro do grupo B em que o próprio treinador Sérgio Conceição reconheceu a sua importância e destacou que a sua equipa tem "qualidade individual e coletiva para ganhar".



Colocado num grupo um pouco mais complicado, o Sporting entrou bem e ganhou nas duas primeiras jornadas, frente a Eintracht Frankfurt (3-0) e Tottenham (2-0), e tem agora um novo teste à sua boa prestação europeia, ao deslocar-se a França para defrontar um Marselha com uma boa campanha interna - segundo, a dois pontos do líder PSG -, mas que ainda não pontuou na "Champions".



Do lado do Sporting, que lidera isolado o grupo D, com seis pontos, Rúben Amorim tem duas baixas de peso para a visita ao Estádio Vélodrome, com as ausências do defesa-central Sebastián Coates e do lateral-direito Pedro Porro.



O Sporting defronta o Marselha a partir das 17h45 (horas de Lisboa), em jogo da terceira jornada do grupo D que será realizado à porta fechada, na sequência do castigo aplicado pela UEFA ao clube gaulês, enquanto o FC Porto recebe, para o grupo B, o Bayer Leverkusen, a partir das 20h00.