"Champions". SC Braga procura a vitória da salvação

Em Braga, os "arsenalistas" precisam de vencer para assegurarem a continuidade na Europa, garantindo os objetivos mínimos de um terceiro lugar no grupo.





Na antevisão ao duelo, Artur Jorge alertou para a troca recente no comando técnico do adversário. Urs Fischer deu lugar a Nenad Bjelica e o timoneiro bracarense admitiu que isso pode trazer algumas mudanças de última hora, mas apontou "ambição" e "determinação" como palavras de ordem para nova noite europeia.





Os comandados de Artur Jorge partem como favoritos no duelo e, mesmo empatando, podem manter-se na corrida aos "oitavos" da "Champions", se o campeão italiano Nápoles cair no reduto do já apurado Real Madrid.





Os bracarenses apresentam-se na máxima força enquanto os germânicos têm três baixas por lesão: Leonardo Bonucci, Josip Juranovic e Sheraldo Becker.





No Union Berlin os alemães partem para o duelo com o SC Braga no último lugar do grupo C, a dois pontos dos minhotos, e com vontade de vingar o desaire em casa com os "arsenalistas": "As expectativas são boas, apesar de sabermos que vamos ter pela frente um adversário forte. Depois da derrota em casa, temos esse sentimento de vingança e vamos fazer tudo para vencer", disse Nenad Bjelica, o novo treinador dos germânicos, na conferência de imprensa de antevisão ao encontro.



O grupo é liderado pelos "merengues" (12 pontos), seguidos do Nápoles, com sete – e que os bracarenses defrontam fora na última ronda -, de Sporting de Braga, com três, e de Union Berlim, com um.