Mundial2022. Gigante Emiliano Martínez coloca Argentina nas meias-finais

A Argentina qualificou-se ao vencer os Países Baixos por 4-3, no desempate por grandes penalidades.



No segundo jogo dos ‘quartos’, os sul-americanos estiveram a vencer por dois golos, marcados por Nahuel Molina, aos 35 minutos, e Lionel Messi, aos 73, de penálti, mas o suplente Wout Weghorst, com tentos aos 83 e 90+11, forçou os penáltis, nos quais Emiliano Martínez parou dois pontapés dos holandeses.



Nas meias-finais, a Argentina vai defrontar, na terça-feira, em Lusail, pelas 19:00 (em Lisboa), a Croácia, vice-campeã mundial em título, que eliminou o pentacampeão Brasil, ao vencer por 4-2 também nos penáltis, após 1-1 nos 120 minutos.