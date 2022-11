Mundial2022. Portugal, França e Brasil estão nos "oitavos"

Depois de duas assistências no primeiro jogo (3-2 ao Gana), Bruno Fernandes marcou os golos que, aos 54 minutos e, de penálti, aos 90+3, selaram o triunfo da formação das quinas, que se juntou nos ‘oitavos’ a França e Brasil.Na classificação do Grupo H, Portugal soma agora seis pontos, ficando a um de garantir a vitória no agrupamento, contra três do Gana e um de Uruguai e Coreia do Sul, que perdeu por 3-2 com os africanos e defronta a seleção lusa na sexta-feira.





A França, líder do grupo D, e Brasil, em primeiro no grupo G, também já garantiram a passagem aos oitavos de final. Tal como os portugueses, gauleses e brasileiros somam duas vitórias em outros tantos jogos.





Os franceses venceram Austrália (4-1) e Dinamarca (2-1), enquanto os "canarinhos" ganharam à Sérvia (2-0) e Suíça (1-0).