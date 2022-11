Números e Curiosidades - Mundial de Futebol 2022

- Sem ser o Catar, que se vai estrear, sabe qual a seleção que regressa neste Mundial que esteve há mais tempo afastada de Mundiais?Resposta: País de Gales, regressam… 64 anos depois. Última e única participação foi em 1958.Das 32 seleções, 24 repetem a presença no último Mundial. 7 delas regressam alguns anos depois. (a oitava, o Catar, estreia-se)As 7 que regressam anos depois:1.ª – GANA (2014) – 8 anos depois

2.ª – PAÍSES BAIXOS (2014) – 8 anos depois





3.ª – EQUADOR (2014) – 8 anos depois





4.ª – ESTADOS UNIDOS (2014) – 8 anos depois





5.ª – CAMARÕES (2014) – 8 anso depois





6.ª – CANADÁ (1986) – 36 anos depois





7.ª – GALES (1958) – 64 anos depois



- 5 delas estiveram em 2014 (só ausentes no último mundial).





- Canadá e Gales é que são as grandes novidades.



2.ª pergunta:



- Brasil, Alemanha, Argentina e Espanha... são as seleções com mais presenças consecutivas em Mundiais, sabe qual é a 5.ª com mais presenças consecutivas?



Resposta: Coreia do Sul, vão para a 10.ª (!). O adversário de Portugal não falha um Mundial desde o México 1986.



E as presenças consecutivas dos 24 repetentes do último Mundial:



1.º - Brasil -22.ª participação consecutiva (totalista)





2.º - Alemanha – 18.ª





3.º - Argentina – 13.ª





4.º - Espanha – 12.ª





5.º - Coreia do Sul – 10.ª





6.º - México – 8.ª





7º - Inglaterra – 7.ª

.

8.º - França – 7.ª





9.º - Japão – 7.ª





10.º - PORTUGAL – 6.ª





11.º - Austrália – 5.ª





12.º - Suiça – 5.ª





13.º - Uruguai – 4.ª





14.º - Irão – 3.ª





15.º - Croácia – 3.ª





16.º - Bélgica – 3.ª





17.º - Costa Rica – 3.ª





18.º - Sérvia – 2.ª





19.º - Arábia Saudita – 2.ª





20.º - Dinamarca – 2.ª





21.º - Polónia – 2.ª





22.º - Senegal – 2.ª





23.º - Tunísia – 2.ª





24.º - Marrocos – 2.ª



O NÚMERO MÁGICO - 900



- Estão realizados neste momento… 21 mundiais de futebol.



- Foram realizados precisamente… 900 jogos (!) em todos os mundiais.



- O jogo de abertura vai ser o jogo 901, o Catar–Equador.



- O jogo Portugal–Gana vai ser o jogo 915 de todos os mundiais.