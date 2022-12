Números e Curiosidades – Quartos-final do Mundial

- 3 – Vai ser a terceira participação de sempre de Portugal nos quartos finais de um Mundial.- 2 – Nas duas vezes que tivemos nos quartos-de-final, passámos sempre.- 1966 e 2006 – Os anos em que estivemos nos quartos de final.- 662 – Frente a Marrocos… Portugal vai fazer o seu 662.º jogo da sua história.- 3 – Vai ser a terceira vez na história que vamos defrontar Marrocos num Mundial.- 6 – Os confrontos de Portugal com seleções africanas em Mundiais.- 1 – Dos 6 encontros com os africanos apenas temos 1 derrota, precisamente com Marrocos em 1986.- 4 – São as vitórias com seleções africanas em Mundiais.- 5 – Portugal marca há 5 jogos consecutivos.- 12 – Os golos de Portugal neste Mundial, o melhor ataque (igual a Inglaterra).- 28 – O número de jogadores que já marcou por Portugal em Mundiais.- 21 – Os jogos de Ronaldo em fases finais de Mundiais.- 11 – Os jogos de Pepe em fases finais de mundiais. Se jogar nestes quartos-de-final irá ser o segundo jogador da história com mais golos, ultrapassa Simão Sabrosa (11).- 34 – O número de jogos de Portugal em Mundiais, soma 17 vitórias (metade).- 4 – Ainda estão 4 seleções em prova que já foram campeãs do Mundo, Argentina, Brasil, Inglaterra e França.- 4 – As outras 4 selecções que já foram campeãs do Mundo e que não estão em prova, Alemanha, Uruguai, Espanha e Itália.- 2 – As duas seleções que já estiveram em finais de campeonatos do Mundo, mas que não as venceram – Croácia e Países Baixos.- 3 – Os Países Baixos já estiveram em 3 finais e… nunca conseguiram vencer.- 4 – As seleções que repetem os quartos-de-final do último Mundial, França, Inglaterra, Brasil e Croácia.- 1 – As estreias de selecções nesta fase da prova, Marrocos.- 16 – Portugal regressa aos quartos-de-final… 16 anos depois.- 19 – Os jogos consecutivos que a Argentina está sem perder.- 0 – O número de seleções africanas que passaram às meias finais de Mundiais.- 0 – Os golos de Marrocos em fases a eliminar de Mundiais.- Brasil – 18.ª vez

- Argentina – 12.ª vez





- Inglaterra – 11.ª vez





- França – 9.ª vez





- Países Baixos – 7.ª vez





- PORTUGAL – 3.ª vez







- Croácia – 3.ª vez





- Marrocos - estreia