Pelé com "melhora progressiva" da infeção respiratória, revela boletim médico

O boletim divulgado esta terça-feira destaca que Pelé “segue evoluindo com melhora progressiva do estado geral, em especial da infeção respiratória”.



Edson Arantes do Nascimento, conhecido como Pelé, “permanece em quarto comum, com sinais vitais estáveis, consciente e sem novas intercorrências”.



O ex-jogador de 82 anos está internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, desde 29 de novembro, para “reavaliação da terapia quimioterápica do tumor de colón”, identificado em setembro do ano passado.



O antigo futebolista brasileiro acabou por sofrer uma infeção respiratória nos últimos dias. De acordo com Kelly Nascimento, uma das filhas, Pelé teve Covid-19 há três semanas.



"Há três semanas ele teve covid-19. Está vacinado com todas as doses contra a doença, mas devido aos tratamentos de quimioterapia que faz para o cancro no cólon está frágil e contraiu uma infeção pulmonar, por isso foi ao hospital”, indicou a filha do antigo futebolista à estação televisiva brasileira Globo.