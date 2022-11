Richarlison bisa no triunfo da Brasil sobre a Sérvia

O desafio entre o Brasil e a Sérvia começou "rasgadinho", bastante intenso nos minutos iniciais. Aos poucos a "canarinha" foi tomando conta das operações, e ao minutos 13 registou-se o primeiro momento de frison. Neymar tentou um golo olímpico com um canto direto, mas o guarda-redes Milinkovic-Savic socou para fora.Aos 27 minutos, Vinícius Júnior apareceu isolado na área, depois de um passe espetacular de Thaigo Silva, mas Milinkovic-Savic estava atento e fez, de novo, uma fantástica defesa. Podia ter nascido aqui o primeiro golo do jogo.O Brasil continuava a mandar na partida, a Sérvia respondia com tímidos contra-ataque. Vinícius Junior esteve novamente perto do golo, ao minuto 41, ao beneficiar de uma má tentativa de corte de Milenkovic. O atacante do Real Madrid ficou isolado, mas o remate saiu muito mal, torto e ao lado.

O Brasil teve mais iniciativa de jogo, mas o empate é o resultado justo ao intervalo.







O andamento do Brasil na segunda parte foi demasiado para a Sérvia.





No início da segunda parte, uma perda comprometedora de Nemanja Gudelj deixou Raphinha na cara do guarda-redes da Sérvia, Milinkovic-Savic saiu rápido da baliza e defendeu.

À hora de jogo, bola no poste da baliza da Sérvia. Remate forte da Alex Sandro de fora da área com a bola a "beijar" o ferro. Adivinhava-se o golo que aconteceu à passagem do minuto 62. Richarlison a aproveitar um bom trabalho de Neymar e Vinícius Jr intrometeu-se no lance, colocando a bola em zona de finalização. Richarlison, oportuno, aproveitou a defesa incompleta de Milinkovic-Savic e abriu o marcador.Ao minuto 73, que golo de Richarlison o melhor do mundial do Catar até ao momento. Vinícius Jr volta a estar na jogada, cruza e Richarlison "pinta" uma obra de arte com um pontapé de moinho, um remate acrobático que só parou no fundo das redes à guarda da baliza de Milinkovic-Savic. Estava feito o 2-0.Ao minuto 81 o Brasil esteve à beira de ampliar ainda mais a vantagem. Casemiro com um remate de fora da área, em arco, mas a bola acerta em cheio na trave.Com este triunfo, o Brasil sobe ao primeiro lugar do grupo G em igualdade pontual com a Suíça que esta manhã venceu os Camarões. Na segunda jornada a Sérvia defronta os Camarões e o Brasil vai medir forças com a Suíça, no dia 28 de novembro.