Taremi dá vitória ao Irão, de Carlos Queiroz, sobre Uruguai, adversário de Portugal no Qatar

A seleção uruguaia, adversária de Portugal no grupo H do Mundial2022, perdeu esta sexta-feira com o Irão, por 1-0, em jogo particular, com o único golo da partida a ser marcado pelo futebolista Mehdi Taremi, do FC Porto.