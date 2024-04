E. Amadora e Farense na luta por uma vitória

Dois clubes com história no futebol português que na época de 1989/90 protagonizaram uma final da Taça de Portugal com direito a final e finalíssima.





No primeiro jogo a 27 de maio de 1989 as duas equipas empataram a um golo após prolongamento com golos de Nelson Borges para os estrelistas e Fernando Cruz para os "leões" de Faro. Uma semana depois a 3 de junho no jogo de desempate e decisivo o Estrela venceu por 2-0 com golos de Paulo Bento e Ricardo Lopes.





Agora a um mês de completar 34 anos a realidade é diferente. No campeonato da I Liga a formação da Reboleira segue no 15.º lugar, com 29 pontos, mais um do que o Portimonense (16.º, de acesso ao play-off de manutenção), enquanto os algarvios estão no 13.º posto, com 31.

O "onze" de Sérgio Vieira soma quatro empates e uma derrota nas últimas cinco rondas, enquanto a equipa de José Mota só ganhou um dos últimos 12 encontros, série em que somou sete pontos.





A maior dúvida na equipa dos tricolores talvez seja mesmo quem será a referência ofensiva da equipa. O técnico pediu cautela na integração de Rodrigo Pinho, mas a verdade é que o avançado brasileiro tem correspondido com golos e, poderá ser a novidade no "onze" inicial.





Nos algarvios para este jogo, o treinador José Mota volta a contar com o maestro da equipa, Mattheus Oliveira, e com o avançado Bruno Duarte, pelo que ambos devem saltar diretamente para a titularidade, não só pelas suas características (e importância), como pelo adversário que têm pela frente. Isso deve levar a que Zé Luís e Rafael Barbosa saiam da do "onze".





No histórico entre as duas equipas Estrela e Farense conhecem-se bem no futebol português e já se defrontaram, entre todas as provas, em 47 ocasiões, havendo vantagem histórica dos algarvios - 18 vitórias, contra 14 dos da Amadora -, embora com algum equilíbrio.





A jogar em casa, no entanto, o Estrela apenas perdeu três vezes (e ganhou 13), sendo que a última foi em 2000 (1-2).