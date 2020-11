Rúben Amorim admite indefinição devido a nova equipa técnica no Moreirense

"[O Moreirense] é uma equipa que já era bem orientada, agora entrou o César [Peixoto] e cria-nos alguma indefinição. Têm vindo a jogar em 4-3-3, mas sabemos que o César já tem usado vários sistemas. Estamos preparados para tudo", afirmou Rúben Amorim, em conferência de imprensa de antevisão à partida.

Enaltecendo a "qualidade e entrega" da formação lisboeta na partida da Taça de Portugal diante do Sacavenense (7-1), em que a equipa deu "uma boa resposta", Rúben Amorim garantiu que o clube "tem sabido lidar" com a liderança da I Liga, com mais quatro pontos que os perseguidores Sporting de Braga e Benfica.

"Estamos todos no início, está tudo muito junto na tabela classificativa. Encaramos cada jogo com a máxima normalidade. Estaria mais pressionado se estivesse em terceiro ou quarto lugar do que em primeiro, que é o lugar que toda a gente quer", sublinhou.

O médio Pedro Gonçalves, que tem treinado condicionado, "está pronto para jogar", garantiu o treinador, que comentou a boa forma do avançado Nuno Santos: "É muito competitivo, deu um passo em frente na sua mentalidade. O `sumo` do jogador passa muito pelos golos e assistências e ele tem fome disso todas as semanas".

Rúben Amorim apontou como `chave` para os bons resultados "a união da equipa e a qualidade dos jogadores", sobretudo dos mais jovens, que "têm crescido muito", dando como exemplos o defesa Gonçalo Inácio e o médio Daniel Bragança.

"O facto de esses jovens aumentarem a qualidade, aumenta também o nível do treino. São rapazes ambiciosos, com excelente união. A grande vantagem desta equipa é a união e a forma de estar deles, que são capazes de lutar pela vitória todas as semanas", expressou.

Questionado sobre possíveis `mexidas` no plantel durante o próximo período de transferências, Rúben Amorim disse que não estão "a pensar contratar ninguém", mas já planeiam a próxima época, embora afirme que o Sporting, nos próximos anos, não vai ter dinheiro "para investir como outros clubes".

O sorteio da quarta eliminatória da Taça de Portugal ditou a receção do Sporting ao primodivisionário Paços de Ferreira, com Rúben Amorim a elogiar o adversário: "Vamos jogar contra uma equipa muito bem organizada, com excelente mentalidade. Vai ser um excelente jogo, a equipa precisa destes jogos e estaremos preparados".

O Sporting, líder isolado, com 19 pontos, recebe o Moreirense, no 11.º posto, com oito pontos e um jogo em atraso, no Estádio José Alvalade, em jogo da oitava jornada da I Liga marcado para sábado, às 20:30, com arbitragem de Vítor Ferreira, da associação de Braga.