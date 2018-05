Sporting vive em clima de turbulência

Mário Aleixo - RTP Comentários 17 Mai, 2018, 10:03 / atualizado em 17 Mai, 2018, 10:03 | Futebol Nacional

Os factos sucedem-se a uma velocidade vertiginosa.



Em comunicado oficial, posteriormente confirmado pelo presidente da Mesa da Assembleia Geral, Jaime Marta Soares, ficou a saber-se que o futuro da agremiação será decidida em assembleia geral extraordinária, “a ser marcada o mais breve possível”.



Os sportinguistas movimentam-se nos bastidores e as notícias sucedem-se a um ritmo avassalador.



Com vista para o futuro já surgiram em público vários notáveis a marcar a sua posição.



Confirmações absolutas não há mas figuras como José Maria Ricciardi e Rogério Alves não excluem a hipótese de assumirem cargos nos órgãos do clube.



A Comissão de Mercados de Valores Mobiliários (CMVM) pediu esclarecimentos ao Sporting sobre as notícias dos últimos dois dias, no sentido de avaliar a necessidade de a SAD leonina dar explicações ao mercado.