Judoca Jorge Fonseca pode estrear-se com campeão olímpico Aaron Wolf

O sorteio realizado hoje para a competição que decorrerá na Champ-de-Mars Arena, entre sábado e 03 de agosto, não favoreceu a maioria dos sete portugueses que estarão em ação, desde logo Jorge Fonseca, candidato assumido na sua categoria.



O judoca do Sporting, medalha de bronze nos Jogos Olímpicos Tóquio2020, disputados em 2021, ficou isento da primeira ronda e tem tudo 'alinhado' para lutar com Wolf na segunda, se o japonês, como é expectável, ultrapassar o austríaco Aaron Fara.



Fonseca, bicampeão mundial em 2019 e 2021, chegou ao sorteio de hoje como sétimo cabeça de série, enquanto Wolf partiu detrás, como 11.º entre os 25 competidores em -100 kg, e, daí, poder cruzar-se com o português.



Poderá vir a ser um duro teste às ambições de Jorge Fonseca caso o adversário seja Aaron Wolf, a quem nunca ganhou, ao contrário de Fara, derrotado pelo português em duas ocasiões.



A competição de judo tem todos os ingredientes a exigirem superação aos judocas lusos, quando Catarina Costa, quinta em Tóquio2020, Taís Pina ou João Fernando encontram multi-medalhados em provas continentais ou em Mundiais.



Catarina Costa, que nos últimos Jogos esteve na luta pelas medalhas, estreia-se no sábado diante da alemã Katharina Menz, uma veterana de 33 anos, que chega a Paris com o benefício da realocação de quota.



Apesar da não entrada direta via ranking, o palmarés de Menz fala por si: inúmeras medalhas em Grand Prix e Grand Slam, um bronze europeu e uma prata mundial, numa carreira que está, porém, numa fase mais descendente.



A estreante Taís Pina, de 19 anos e ainda júnior, é a benjamim da seleção portuguesa, mas à judoca do Algés e Dafundo pode valer o ímpeto próprio da juventude e o risco que lhe permitiram ter um ano surpreendente, com pódios em dois Grand Slam.



Em Paris, Taís Pina terá pelo caminho a italiana Kim Polling, que, antes, competia pelos Países Baixos, uma experiente tetracampeã europeia (2013, 2014, 2015 e 2018) e bronze mundial (2013), mas que este ano perdeu com a portuguesa duas vezes.



Já João Fernando, a competir na categoria mais concorrida dos Jogos, com 33 inscritos em -81 kg, terá 'osso duro de roer' na segunda ronda, depois de isento na primeira, com o canadiano François Gauthier Drapeau, quinto do mundo.



O português, também um estreante em Jogos Olímpicos, combateu quatro vezes com Drapeau, com saldo favorável ao canadiano (3-1).



Num plano mais equilibrado, Bárbara Timo (-63 kg) defrontará a sul-coreana Kim Jisu e quando ambas estão separadas por uma posição no ranking mundial, 15.ª e 16.ª, mas que é uma adversária a quem a portuguesa venceu este ano, no Grand Prix de Almada.



Por fim, Patrícia Sampaio (-78 kg) e Rochele Nunes (+78 kg) tiveram melhor sorteio, com a primeira a encontrar a queniana Zeddy Cherotich, 74.ª do mundo, e a segunda a tunisina Sarra Mzougui, 28.º do mundo e 18.ª inscrita em 26 judocas do peso pesado feminino.



Já Cherotich, que beneficiou de quota continental e que é a última inscrita em -78 kg, é estreante olímpica, a primeira mulher judoca a competir pelo Quénia nos Jogos e uma das seis mães judocas em Paris, a par de Kim polling, Clarisse Agbegnenou, Jacqueline Solis, Natasha Ferreira e Mahboubeh Barbari Zharfi.