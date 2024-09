Diogo Cancela conquista bronze na natação

(em atualização)



Diogo Cancela, é vice-campeão do mundo da disciplina, cronometrou em 2.23,64 minutos. "Não foi nada fácil", assegurou o nadador em declarações à RTP. "Foi sofrer muito até ao fim", considerou, dizendo que o segundo lugar esteve muito perto.O chinês Haijiao Xu (2.22,54) conquistou a medalha de ouro, tendo o seu compatriota Guanglong Yang (2.23,50), ficado com a prata.Ao quarto dia de competição nos Jogos Paralímpicos, Portugal soma duas medalhas, o bronze de Diogo Cancela e o ouro de Miguel Monteiro, no lançamento do peso.