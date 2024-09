Missões olímpica e paralímpica ovacionadas ao intervalo do Portugal-Escócia

Após os primeiros 45 minutos, as duas missões desfilaram pelo relvado do Estádio da Luz, em Lisboa, com a presença dos medalhados olímpicos Iúri Leitão, Rui Oliveira, Pedro Pichardo e Patrícia Sampaio, tal como do campeão paralímpico Miguel Monteiro, entre outros, sob aplausos dos milhares de espetadores presentes nas bancadas do recinto lisboeta.

Também a seleção masculina de futsal marcou presença no Estádio da Luz, na véspera da partida para o Uzbequistão, onde procurará defender o título mundial conquistado em 2021 (Lituânia), sendo bicampeões europeus (Eslovénia2018 e Países Baixos2022).

Nos Jogos Olímpicos Paris2024, Portugal totalizou quatro medalhas: uma de ouro, de Iúri Leitão e Rui Oliveira no ciclismo de pista, em madison, com o primeiro a arrebatar a prata no omnium. Pedro Pichardo, no triplo salto, também conquistou uma medalha de prata, ao passo que a judoca Patrícia Sampaio (-78kg) terminou a competição com o bronze.

Já nos Jogos Paralímpicos, a missão saiu de Paris com um total de sete medalhas: duas de ouro, por Miguel Monteiro (lançamento do peso F40) e Cristina Gonçalves (boccia BC2), uma de prata, do atleta Sandro Baessa (1500 metros T20) e quatro de bronze, da atleta Carolina Duarte (400 metros T13), do nadador Diogo Cancela (200 metros estilos SM8), do ciclista Luís Costa (contrarrelógio H5) e ainda o judoca Djibrilo Iafa (-73kg J1).