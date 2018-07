Rúben Semedo sai da prisão em liberdade condicional

Mário Aleixo - RTP Comentários 13 Jul, 2018, 10:55 / atualizado em 13 Jul, 2018, 10:55 | Espanha

Detido desde o último mês de fevereiro em Espanha, segundo a imprensa espanhola desta sexta-feira, o novo advogado do jogador, Miguel Ferrer, conseguiu a libertação do central mediante o pagamento de uma fiança de 30 mil euros.



Segundo o ministério público espanhol o atleta terá de cumprir uma série de condições para se manter em liberdade.



Destas consta a obrigatoriedade do futebolista não se aproximar a menos de 300 metros do homem que terá sequestrado e ameaçado, sendo ainda obrigado a apresentações semanais perante as autoridades.



O jogador só deixará a prisão de Picassent quando os 30 mil euros da fiança chegarem à conta das autoridades.



Rúben Semedo, recorde-se, foi detido a 22 de fevereiro. O Villarreal suspendeu-lhe o contrato e respetivo salário.