Benfica em Marselha à procura da meia-final europeia

Os encarnados, campeões europeus em 1960/61 e 1961/62, foram duas vezes finalistas da Liga Europa, em 2012/13 (Chelsea) e 2013/14 (Sevilha), e uma da antecessora Taça UEFA, em 1982/83 (a duas mãos, com Anderlecht).Com remotas possibilidades no campeonato e afastado da Taça de Portugal, a Liga Europa transformou-se neste final de época na principal competição para o Benfica, que tenta marcar pela 15.ª vez presença nas meias-finais de uma prova europeia.No jogo da primeira mão, o Benfica garantiu a vitória com golos de Rafa (16 minutos) e Di María (52), enquanto pelo Marselha marcou Aubameyang (67).





Espera-se o mesmo onze inicial do jogo da 1.ª mão. Casper Tengstedt deve voltar a assumir a posição de ponta-de-lança, com Ángel Di María, Rafa Silva e David Neres a serem apoio no ataque.





O técnico dos gauleses Jean-Louis Gasset tem de tomar novas decisões. Na lateral esquerda, dada a ausência confirmada de Quentin Merlin, há duas opções para o lugar: Emran Soglo ou Luís Henrique. Essa é a maior dúvida, para além de quem irá começar no ataque - sendo que a equipa francesa teve uma semana de descanso entre mãos, devido a ter visto o jogo do campeonato adiado (tal como as restantes equipas francesas presentes em competições europeias).