Gonçalo Guedes: "Sinto-me muito contente por ter ajudado a equipa"

O jogador refere ainda a importância do apoio do público no Estádio do Dragão. "O apoio do público foi fantástico", diz Gonçalo Guedes.



Sobre o golo apontado aos 60 minutos, Gonçalo Guedes conta à RTP: "Tinha poucos segundos para decidir, decidi rematar e saiu bem, estou muito contente com isso".