Liga das Nações. Portugal triunfa com golos centenários de Ronaldo

O primeiro sinal de perigo chegou da equipa da casa, com um cabeceamento de Marcus Berg. Num jogo mais físico que o do último sábado, frente à Croácia, a equipa portuguesa só se aproximou com perigo da baliza sueca ao minuto 20, quando Pepe falhou perto da linha de golo um cruzamento de Bernardo Silva.





O número 10 da equipa portuguesa saiu pouco depois, devido a lesão, e deu lugar a Gonçalo Guedes. A minuto 26, Cristiano Ronaldo protagonizou o primeiro lance de muitos em que teve Robin Olsen como adversário. Canto de Bruno Fernandes, antecipação do sete português, remate de primeira e grande defesa do guardião sueco.





Já depois da meia-hora, a Suécia voltou a mostrar-se no jogo quando Kristoffer Olsson rematou de longe para defesa à figura de Anthony Lopes, que voltou a ser titular por Portugal. Danilo também tentou a sorte com um remate de longa distância e foi já perto do intervalo que chegou o primeiro golo da noite.





Svensson acabou por ser expulso por acumulação de amarelos após falta sobre João Moutinho e no livre consequente, Cristiano Ronaldo bateu de forma irrepreensível Olsen e chegou ao golo 100 por Portugal. Ronaldo tornou-se apenas no segundo jogador a conseguir uma centena de golos por seleções, depois de Ali Daei, do Irão (109 golos).





Foto: Ronaldo festeja com os colegas o golo 100 pela seleção - Mário Cruz - EPA





Na segunda metade e a jogar com mais um, Bruno Fernandes esteve perto do 2-0, com um remate na pequena área sueca em antecipação que ainda embateu na trave da baliza da Suécia. Aos 72 minutos, passe longo da direita para a esquerda, João Félix recebeu e assistiu Ronaldo para o segundo da noite. Remate muito colocado do sete português para o 2-0.





Até ao fim da partida, Félix ainda esteve perto do 3-0 com um pontapé à entrada da área que Olsen defendeu com dificuldade para fora.





Com este resultado, Portugal consegue a segunda vitória no Grupo C, da Liga A da Liga das Nações, e divide o primeiro lugar com a França, que também venceu a Croácia, em Saint-Dennis, por 4-2. A próxima partida da seleção portuguesa será frente à França, campeã mundial, no dia 11 de outubro.